Inter-Porto, clima teso tra nerazzurri: lite in campo tra Onana e Dzeko | VIDEO

E' in corso a San Siro il match tra Inter e Porto, valido per gli ottavi di finale di Champions League. In casa nerazzurra non regna però il sereno: dopo la lite tra Lukaku e Barella, oggi in campo prima della sfida Onana e Dzeko non se le sono mandate a dire.

Sembra che il portiere abbia detto qualcosa all'arbitro ed il compagno di squadra bosniaco lo avrebbe rimproverato per questo: "devi stare zitto e andare in porta!". Onana non ci ha visto più e ha urlato contro Dzeko, per poi essere fermato da Calhanoglu.

