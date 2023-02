Inter-Porto, battibecco Onana-Dzeko. Calhanoglu interviene (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Animi tesi in campo a San Siro per l’andata degli ottavi di finale tra Inter-Porto. Dopo un’azione pericolosa dei Portoghesi, si è verificato un battibecco tra Andrè Onana ed Edin Dzeko. Un litigio a distanza a tutti gli effetti dettato da un’incomprensione in campo, con il bosniaco che ha invitato animosamente il portiere a tornare in porta e a fare silenzio. Puntuale l’Intervento di Calhanoglu che ha provato a calmare l’estremo difensore. Un diverbio che ricorda lo screzio tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nel match contro la Sampdoria. In quel caso era stato Simone Inzaghi a chiudere il caso nel post gara. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Animi tesi in campo a San Siro per l’andata degli ottavi di finale tra. Dopo un’azione pericolosa deighesi, si è verificato untra Andrèed Edin. Un litigio a distanza a tutti gli effetti dettato da un’incomprensione in campo, con il bosniaco che ha invitato animosamente il portiere a tornare in porta e a fare silenzio. Puntuale l’vento diche ha provato a calmare l’estremo difensore. Un diverbio che ricorda lo screzio tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nel match contro la Sampdoria. In quel caso era stato Simone Inzaghi a chiudere il caso nel post gara. SportFace.

