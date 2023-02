Inter-Porto, ballottaggio Dzeko-Lukaku: scelta pronta tra i 2 attaccanti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Simone Inzaghi avrebbe scelto chi schierare tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku dal 1? stasera in Inter-Porto in attacco accanto a Lautaro Martinez. scelta – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, dovrebbero esserci Edin Dzeko e Lautaro Martinez in attacco per l’Inter questa sera a partire dal primo minuto contro il Porto in Champions League. Simone Inzaghi avrebbe dunque scelto il bosniaco nel ballottaggio tra quest’ultimo e Romelu Lukaku per una maglia da titolare per il match di oggi. Per il resto, in difesa Milan Skriniar, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni. Sulle fasce Matteo Darmian e Federico Dimarco. Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan a ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Simone Inzaghi avrebbe scelto chi schierare tra Edine Romeludal 1? stasera inin attacco accanto a Lautaro Martinez.– Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, dovrebbero esserci Edine Lautaro Martinez in attacco per l’questa sera a partire dal primo minuto contro ilin Champions League. Simone Inzaghi avrebbe dunque scelto il bosniaco neltra quest’ultimo e Romeluper una maglia da titolare per il match di oggi. Per il resto, in difesa Milan Skriniar, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni. Sulle fasce Matteo Darmian e Federico Dimarco. Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan a ...

