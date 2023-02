Inter-Porto, altri due ballottaggi per Inzaghi. Alternanza provata in difesa – CdS (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non c’è solo il grande dubbio Dzeko-Lukaku per Inter-Porto (vedi articolo): sono altre due le maglie da assegnare in vista di stasera (ore 21). Sul Corriere dello Sport si segnala anche un’Alternanza provata ieri da Inzaghi in difesa, anche se non sembrano esserci dubbi sul prescelto in tal senso. LE SCELTE MANCANTI – Otto maglie su undici per Inter-Porto sembrano già sicure. Oltre al partner di Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku in leggero vantaggio su Edin Dzeko, il Corriere dello Sport dà ancora dei ballottaggi per Simone Inzaghi sul terzo centrocampista e l’esterno destro. Dovrebbero spuntarla Henrikh Mkhitaryan su Marcelo Brozovic, ieri rimproverato da un preparatore (vedi articolo), e Matteo Darmian su Denzel ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non c’è solo il grande dubbio Dzeko-Lukaku per(vedi articolo): sono altre due le maglie da assegnare in vista di stasera (ore 21). Sul Corriere dello Sport si segnala anche un’ieri dain, anche se non sembrano esserci dubbi sul prescelto in tal senso. LE SCELTE MANCANTI – Otto maglie su undici persembrano già sicure. Oltre al partner di Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku in leggero vantaggio su Edin Dzeko, il Corriere dello Sport dà ancora deiper Simonesul terzo centrocampista e l’esterno destro. Dovrebbero spuntarla Henrikh Mkhitaryan su Marcelo Brozovic, ieri rimproverato da un preparatore (vedi articolo), e Matteo Darmian su Denzel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - fcin1908it : #Adriano: 'Io l’Inter la porto davvero nel cuore, feeling stupendo con i tifosi. Quando torno a San Siro me ne acco… - fcin1908it : Porto, Gruijic: “Inter forte, ma li abbiamo studiati. C’è fiducia nel risultato” - internewsit : Inter-Porto, altri due ballottaggi per Inzaghi. Alternanza provata in difesa - CdS - - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Jorge Andrade: 'L'Inter può battere il Porto. Pepe è il difensore più forte di sempre' -