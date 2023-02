Inter Porto 1-0, Lukaku fa sognare i nerazzurri: il belga fa esplodere San Siro nei minuti finali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter batte il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri offrono una prova di grande maturità e sofferenza e vincono con una rete di Romelu Lukaku arrivata nei minuti finali di gara. Il belga fa esplodere San Siro e si regala la seconda rete stagionale davanti al proprio pubblico. I nerazzurri ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’batte ilnell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ioffrono una prova di grande maturità e sofferenza e vincono con una rete di Romeluarrivata neidi gara. IlfaSane si regala la seconda rete stagionale davanti al proprio pubblico. I... TAG24.

