Inter-Porto 1-0, Lukaku decisivo in Champions League! Primo passo verso i quarti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter ha sconfitto il Porto per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League. I nerazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano e hanno compiuto il Primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea, ma gli uomini di Simone Inzaghi dovranno fornire una prestazione di lusso anche nell’incontro di ritorno in programma tra tre settimane in terra lusitana. A decidere il confronto è stato il gol firmato da Romelu Lukaku all’86mo minuto, dopo che gli ospiti erano rimasti in 10 a causa dell’espulsione di Otavio. Nell’altro incontro della serata Lipsia e Manchester City hanno pareggiato per 1-1: inglesi in vantaggio al 27? con Mahrez, Gvardiol impatta al 70? e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ha sconfitto ilper 1-0 nell’andata degli ottavi di finale dellaLeague. I nerazzurri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano e hanno compiuto illa qualificazione aidi finale della massima competizione europea, ma gli uomini di Simone Inzaghi dovranno fornire una prestazione di lusso anche nell’incontro di ritorno in programma tra tre settimane in terra lusitana. A decidere il confronto è stato il gol firmato da Romeluall’86mo minuto, dopo che gli ospiti erano rimasti in 10 a causa dell’espulsione di Otavio. Nell’altro incontro della serata Lipsia e Manchester City hanno pareggiato per 1-1: inglesi in vantaggio al 27? con Mahrez, Gvardiol impatta al 70? e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Contro una squadra tecnicamente, tatticamente e fisicamente forte come il #Porto, vitale 1-0 dell’#Inter che nel fi… - Eurosport_IT : BIG ROOOOOOOOOOOOOM ???? Il gol nel finale di Lukaku decide la gara d'andata degli ottavi di finale tra Inter e Por… - CorSport : ? Galattici: il #Napoli come il #Real ???#Rummenigge in esclusiva: '#Barcellona e #Juventus? Cose mai viste' ??? Sta… - serieApallone : Lukagol ?L'#Inter vince l'andata degli ottavi di #Champions contro il #Porto, rimasto in 10 negli ultimi minuti, c… - Maurobelga : RT @DVACMILAN: Quell'anno di Istanbul il Milan giocò il ritorno proprio l'8 Marzo eliminando una inglese il Manchester United con doppio 1-… -