Inter-Porto 1-0, finisce qui! Vittoria meritata in casa. Ora il ritorno! [LIVE] (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Inter-Porto è l’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Porto allenato da Sérgio Conceição. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: LIVE Inter-Porto, ottavi Champions League: segui la partita in diretta Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è l’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Sérgio Conceição. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21, si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:, ottavi Champions League: segui la partita in diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - CorSport : ? Galattici: il #Napoli come il #Real ???#Rummenigge in esclusiva: '#Barcellona e #Juventus? Cose mai viste' ??? Sta… - Eurosport_IT : BIG ROOOOOOOOOOOOOM ???? Il gol nel finale di Lukaku decide la gara d'andata degli ottavi di finale tra Inter e Por… - Pirichello : In 11vs11 probabilmente sarebbe finita 0-0. Inter che passa da favorita a favoritissima ma aspetterei a dare il 100… - LuigiLiccardo6 : RT @ZZiliani: Contro una squadra tecnicamente, tatticamente e fisicamente forte come il #Porto, vitale 1-0 dell’#Inter che nel finale in 11… -