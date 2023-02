Inter-Porto 1-0, ci pensa l’asse Barella-Lukaku! Onana prodigioso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Porto, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-0 (vedi report) RIPRESA – Rientra meglio il Porto dagli spogliatoi, che complice un po’ di stanchezza dell’Inter dopo un primo tempo ad alta intensità prova a pungere. La prima occasione della ripresa però capita sui piedi di Nicolò Barella che prova un diagonale in girata il quale finisce a lato di un niente. Poco dopo, al 54?, contropiede pericolosissimo degli ospiti con Onana provvidenziale prima su Zaldiu e poi su Taremi, salvando il risultato in maniera prodigiosa. In seguito a questa occasione calano leggermente i ritmi, nonostante si continui a lottare su ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 1-0, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-0 (vedi report) RIPRESA – Rientra meglio ildagli spogliatoi, che complice un po’ di stanchezza dell’dopo un primo tempo ad alta intensità prova a pungere. La prima occasione della ripresa però capita sui piedi di Nicolòche prova un diagonale in girata il quale finisce a lato di un niente. Poco dopo, al 54?, contropiede pericolosissimo degli ospiti conprovvidenziale prima su Zaldiu e poi su Taremi, salvando il risultato in maniera prodigiosa. In seguito a questa occasione calano leggermente i ritmi, nonostante si continui a lottare su ...

