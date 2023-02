Inter-Porto 0-0 LIVE | Onana attento su Taremi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A San Siro, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - fcin1908it : Recoba: “L’Inter è un pezzo di vita e del mio cuore. Porto? Ricordo quando nel 2005…” - BottoniCostanza : Inter-Porto, Seedorf: “Tra le due squadre non c’è paragone” - sapodesporto : Onana nega golo a Taremi -

MILANO - Durante il primo tempo di, è scoppiata in campo un'altra lite tra i giocatori nerazzurri. , oggi è toccato a Dzeko e Onana . Il portiere camerunense avrebbe detto qualcosa all'arbitro e sarebbe stato ripreso ...22 Dopo Lukaku e Barella in occasione di Sampdoria -, anche Onana e Dzeko non si sono scambiati tenerezze nel corso della sfida attualmente in corso tra. I due, mentre il gioco era fermo, si sono scambiati dei paroloni a debita distanza come si vede nelle immagini di Prime Video : in mezzo pure Hakan Calhanoglu , intervenuto per coprire ...

La moviola di Inter-Porto: perché il VAR non è intervenuto per dare rigore su Darmian Sport Fanpage

Inter-Porto 0-0: tiro di Barella! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Diretta Inter - Porto (0-0) Champions League 2022 la Repubblica

Vigilia di Inter-Porto: l'allenamento dei nerazzurri Inter - News Ufficiali

Non solo Lukaku e Barella, ancora nervi tesi in casa nerazzurra: ecco cosa è successo durante la sfida di Champions League ...Diverse polemiche in Inter-Porto, a partire dal battibecco tra Onana e Dzeko. Su una pressione offensiva del Porto, un attaccante dei portoghesi strappa la palla con un fallo a Bastoni ma l’azione pro ...