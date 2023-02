Inter-Porto 0-0 LIVE | Galeno ad un passo dal gol

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) A San Siro, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - fcin1908it : Recoba: “L’Inter è un pezzo di vita e del mio cuore. Porto? Ricordo quando nel 2005…” - SantucciFulvio : Porto-Inter a marzo ha già ottime possibilità di diventare il 'memorial Mestalla 2006'. - MonicaR20760705 : #gfvip #oriele Io preferisco guardare inter porto che non loro 2 insieme a caccolarsi.... -

Madrid 2 - 5 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00 Cuneo - Firenze 2 - 3 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:000 - 0 21:00 Lipsia - Man. City 0 - 1 CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Nantes - Juventus ...Andata degli ottavi di finale di Champions League,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itDopo le vittorie di Milan e Napoli contro Tottenham e Eintracht Francoforte, l'scende in campo questa sera per tentare di rispettare ...

Champions League, Inter-Porto: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Champions League. In campo Inter-Porto per lanciare l'assalto ai quarti. Segui la cronaca testuale RaiNews

Inter-Porto 0-0: tiro di Calhanoglu! | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

Diretta Inter - Porto (0-0) Champions League 2022 la Repubblica

Inter-Porto 0-0 | Diretta Champions League La Gazzetta dello Sport

INTER-PORTO 0-0 LIVE MATCH 39' - Onana ha qualcosa da ridire a Dzeko, che lo invita a non protestare. Intanto, Darmian viene atterrato in area: VAR al lavoro. 38' - ...Oltre 75.000 presenti con le due tifoserie che sono arrivate insieme, cantando in metro il nome di José Mourinho che ha vinto la Champions con entrambi i club. Coreografia mozzafiato. In tribuna Cefer ...