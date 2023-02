Inter-Porto 0-0 LIVE: fine primo tempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A San Siro, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra Inter e Porto: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Inter e Porto si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A San Siro, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - marifcinter : #Mourinho: 'Inter-Porto è parte della mia vita. Purtroppo una delle due non arriverà ai quarti. Ma oggi sarò lì a g… - fcin1908it : Recoba: “L’Inter è un pezzo di vita e del mio cuore. Porto? Ricordo quando nel 2005…” - Bertolca10 : Regge il pari tra Inter e Porto. Occasioni da entrambe le parti e nerazzurri vicini al vantaggio allo scadere con B… - Ilariasigaudo9 : RT @toninorudiger: Sto guardando Inter-Porto nella speranza che inquadrino @Ilariasigaudo9 ma niente, mi sa che mi tocca fare abbonamento of -