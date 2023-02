Inter-Porto 0-0 al 45?, si lotta a San Siro! Bastoni a un soffio dal gol (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Porto, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco. TANTA lotta – Ritmi alti a San Siro, con l’Inter che mostra fin da subito tutta la voglia di lottare e di conquistare un risultato positivo. I nerazzurri pressano forte e creano anche diverse occasioni tra cui un tiro di Calhanoglu diretto sotto la traversa ma alla quale il portiere avversario risponde con prontezza. Anche Lautaro Martinez ha un paio di occasioni, la prima di testa con la sfera che finisce alta, la seconda con il sinistro ma qui il Toro manca l’impatto con il pallone. Al 35? è provvidenziale Onana che reagisce con un Intervento ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco. TANTA– Ritmi alti a San Siro, con l’che mostra fin da subito tutta la voglia dire e di conquistare un risultato positivo. I nerazzurri pressano forte e creano anche diverse occasioni tra cui un tiro di Calhanoglu diretto sotto la traversa ma alla quale il portiere avversario risponde con prontezza. Anche Lautaro Martinez ha un paio di occasioni, la prima di testa con la sfera che finisce alta, la seconda con il sinistro ma qui il Toro manca l’impatto con il pallone. Al 35? è provvidenziale Onana che reagisce con unvento ...

