Inter | occhio a Scalvini | altre due pretedenti per il gioiellino atalantino

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’sa che in vista della prossima stagione, occorrerà un riforzo in difesa, a causa della ormai certa partenza di Milan Skriniar, destinazione PSG. Certo non è un compito facile, vista la bravura dello slovacco e le ristrettezze economiche dell’. Quello che è certo, è che Marotta e D’Ausilio dovranno cercare di limitare la perdita L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angela_fieni : RT @JU29ROTEAM: Persino il 'tifosissimo dell'Inter' avvocato Spallone considera inammissibile, giuridicamente, il -15. Ma occhio: prevede p… - internewsit : Inter-Porto, Conceicao fa pretattica: occhio agli 'infortunati' in formazione - - MicioMicione85 : RT @JU29ROTEAM: Persino il 'tifosissimo dell'Inter' avvocato Spallone considera inammissibile, giuridicamente, il -15. Ma occhio: prevede p… - solodax : RT @JU29ROTEAM: Persino il 'tifosissimo dell'Inter' avvocato Spallone considera inammissibile, giuridicamente, il -15. Ma occhio: prevede p… - FreddoniM : RT @JU29ROTEAM: Persino il 'tifosissimo dell'Inter' avvocato Spallone considera inammissibile, giuridicamente, il -15. Ma occhio: prevede p… -

Nessuna lesione all'ma solo un fastidio, nulla di più. Con lui sarà pronto anche Lorenzo ... Mkhitaryan non ha nulla: l'tira un sospiro di sollievo. Buone notizie in arrivo in casa...Tra i risultati esatti, in pole c'è l'1 - 0 in favore dell'a 6, seguito dall'1 - 1 a 6,50. Il ... Dall'altra partea Taremi, il cui gol è proposto a 4,75.

Inter favorita col Porto ma occhio al bomber Taremi: le statistiche SisalTipster TUTTO mercato WEB

Inter, occhio al Porto: numeri incredibili da ottobre! Calciomercato.com

Inter-Porto, Conceicao fa pretattica: occhio agli ‘infortunati’ in formazione Inter-News.it

Stramaccioni: "Inter, lo scudetto è andato. Punta tutto sulla Champions. Occhio alla Juve" TUTTO mercato WEB

Inter, occhio al Porto: 5a vittoria di fila, rivedi il 2-1 allo Sporting ... Eurosport IT

Questo pomeriggio, nell’allenamento di vigilia, avevano proseguito con le terapie Fabio Cardoso, Evanilson, Galeno, Otavio, Mateus Uribe e Gabriel Veron. Questa la probabile formazione di Conceicao pe ...Per le quote l'Inter parte favorita a 1.75 ma il Porto è un avversario smaliziato ed esperto, a immagine e somiglianza del suo leader Pepe (occhio ad un giallo per il roccioso difensore dei Dragoni).