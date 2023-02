Inter, Moratti: «Con Lukaku al top la pressione sul Napoli sarebbe maggiore» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Massimo Moratti: «Lukaku? Gli infortuni l’hanno frenato e per uno col suo fisico stare bene è ancora più importante» Massimo Moratti, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex presidente dell’Inter su Lukaku. «Con il Romelu di due stagioni fa l’Inter avrebbe messo ben altra pressione al Napoli. Per noi fu determinante ed è stato ripreso perché ritenuto tale. Gli infortuni l’hanno frenato e per uno col suo fisico stare bene è ancora più importante che per altri. La buona volontà però c’è tutta, nel primo spezzone di gara fa un gran lavoro, poi cala. Per fortuna Dzeko a quasi 37 anni si è confermato professionista esemplare e di intelligenza superiore» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Massimo: «? Gli infortuni l’hanno frenato e per uno col suo fisico stare bene è ancora più importante» Massimo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex presidente dell’su. «Con il Romelu di due stagioni fa l’avrebbe messo ben altraal. Per noi fu determinante ed è stato ripreso perché ritenuto tale. Gli infortuni l’hanno frenato e per uno col suo fisico stare bene è ancora più importante che per altri. La buona volontà però c’è tutta, nel primo spezzone di gara fa un gran lavoro, poi cala. Per fortuna Dzeko a quasi 37 anni si è confermato professionista esemplare e di intelligenza superiore» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - fcin1908it : #Moratti: 'L'Inter può fare strada in Champions e Inzaghi negli scontri diretti ci sa fare, si è visto contro il Ba… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX INTER - Moratti: 'Il Napoli può vincere la Champions League, Kvaratskhelia e Osimhen li toglierei agli azzurri e l… - infoitsport : Moratti: 'Il Napoli può vincere la Champions. Porterei all'Inter Osimhen e Kvaratskhelia' - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Moratti: 'Il Napoli non è più una sorpresa in Europa. Porterei all'Inter due suoi giocatori' -