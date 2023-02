Inter | Milito | “Sempre emozionante tornare a casa | con il Porto sarà una gara dura”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex attaccante dell’, Diego, ha parlato dell’emozione nela San Siro e della sfida di Champions League dell’contro il. Queste le sue parole ai microfoni diTV: “Una grande emozione, èspecialemia. Ho vissuto momenti bellissimi, è una grande emozione. Ho trovato un’atmosfera straordinaria, ringrazio lo staff, il mister, i ragazzi e tutti quanti. Per me èuna grande emozione. Con iluna partita che si deve preparare al meglio e curare i dettagli, in queste fasi finali si trovano squadre forti.una partita difficilissima ema l’è in grado di fare una grande partita, ...

In visita alla sua ex squadra, Diegosi è fermato a parlare ai canali social dell'. Tra le varie cose, l'argentino ha raccontato dell'acquisto di Martinez . ' Lautaro C'era un'offerta dell' Atletico Madrid che non ...

A margine della visita di ieri ad Appiano Gentile, alla vigilia di Inter-Porto di Champions League, Diego Alberto Milito si è soffermato con i colleghi di Inter TV per ...