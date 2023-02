Inter, Marotta: «Porto test importante. Lukaku? Il Mondiale l’ha rallentato» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Porto Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Porto. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Contro il Porto è un test importante e in passato alle squadre italiane ha fatto male ma speriamo non tocchi anche a noi. Lukaku? Sta ritrovando la condizione migliore e il Mondiale non l’ha aiutato. Squadra di Coppa? Sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, ma le qualità che abbiamo si abbinano bene al gioco europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giuseppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro ilGiuseppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Contro ilè une in passato alle squadre italiane ha fatto male ma speriamo non tocchi anche a noi.? Sta ritrovando la condizione migliore e ilnonaiutato. Squadra di Coppa? Sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, ma le qualità che abbiamo si abbinano bene al gioco europeo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

