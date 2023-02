Inter, l’ex presidente Moratti ci crede: “Rosa forte ed esperta, non vedo squadre imbattibili” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo. La Rosa è forte ed esperta. Non vedo squadre imbattibili e se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere eliminato il Chelsea agli ottavi”. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, presenta così alla Gazzetta dello Sport la sfida contro il Porto dei nerazzurri in Champions League. “Sapere che l’Inter è stata ultima italiana a vincere mi inorgoglisce, ma la vita va avanti e spero che la tendenza recente del nostro calcio si inverta. Questa poi è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Eliminarli non suonerebbe come un’impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo. Laed. None se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere eliminato il Chelsea agli ottavi”. Massimo, exdell’, presenta così alla Gazzetta dello Sport la sfida contro il Porto dei nerazzurri in Champions League. “Sapere che l’è stata ultima italiana a vincere mi inorgoglisce, ma la vita va avanti e spero che la tendenza recente del nostro calcio si inverta. Questa poi è ...

