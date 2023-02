Inter, Inzaghi: “Possiamo vincere la Champions” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter questa sera affronterà il Porto negli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa presenta la gara e fissa gli obiettivi. La vittoria della coppa è una possibilità concreta. Inter, le parole di Inzaghi SCELTE DI FORMAZIONE “Per scegliere la formazione prendo in esame tutto, dalle ultime partite all’avversario che si incontra. Ma è il compito dell’allenatore prendere delle decisioni e io le prenderò sempre per il bene dell’Inter”. LAUTARO “Lautaro sempre più leader? In continua crescita, ha una continuità pazzesca già da un anno e mezzo e le vittorie con l’Argentina gli hanno dato ancora più forza e maturità. Tutto questo è un bene per l’Inter” Possiamo vincere“Chance di vittoria della ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’questa sera affronterà il Porto negli ottavi di finale diLeague. L’allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa presenta la gara e fissa gli obiettivi. La vittoria della coppa è una possibilità concreta., le parole diSCELTE DI FORMAZIONE “Per scegliere la formazione prendo in esame tutto, dalle ultime partite all’avversario che si incontra. Ma è il compito dell’allenatore prendere delle decisioni e io le prenderò sempre per il bene dell’”. LAUTARO “Lautaro sempre più leader? In continua crescita, ha una continuità pazzesca già da un anno e mezzo e le vittorie con l’Argentina gli hanno dato ancora più forza e maturità. Tutto questo è un bene per l’“Chance di vittoria della ...

