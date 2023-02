(Di mercoledì 22 febbraio 2023)richiede ai nerazzurri una prestazione di qualità e. E questo chiama glia rispondere sul campo. Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez hanno un’occasione per nobilitare la loro stagione.– Gli ottavi di Champions League sono una gara in cui, come si dice, il pallone pesa. E in partite così servono i giocatori di spessore, di. Quelli a cui non tremano le gambe. Che indichino a tutti la via. Con un riferimento particolare agli. Ossia quelli che più di tutti sono chiamati asul risultato. Nell’sono tre: Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Chi risponderà col? OCCASIONE PER BIG ROM – Il reparto offensivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dalla_SerieA : Inter, senti Acerbi: 'Col Porto si può anche vincere al 95'' - - internewsit : Inter, col Porto attaccanti cercasi: chi avrà la personalità di incidere? - - LeBombeDiVlad : ?? #Pavard si allontana dall’ #Inter ??? Vicino il suo rinnovo col #BayernMonaco #LBDV #LeBombeDiVlad… - ASY1905GS : RT @NicoSchira: #WandaNara a Belve: 'Ho portato all'#Inter 70M dalla vendita di #Icardi. Con quei soldi poi hanno fatto lo squadrone con cu… - infoitsport : Inter, col Porto questione di testa: serve la concentrazione da big match -

...francese è ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno e seguito anche dall'. Tuttavia,... Calciomercato, Kante verso il rinnovoChelseaKante, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe ....... Il croato di fatto è una delle pedine più importanti da recuperare per Simone Inzaghi in vista anche dell'assalto al secondo posto in campionato ma anche in vista della sfida di Champions...

TMW RADIO - Marchetti: “Napoli grande bellezza. Inter Col Porto si decide la stagione” TUTTO mercato WEB

Moratti: "Inter favorita col Porto, può fare strada in Champions" Fantacalcio ®

Moratti: "Inter favorita col Porto, può fare strada in Champions" DAZN

Inter, senti Acerbi: "Col Porto si può anche vincere al 95'" Tuttosport

Champions, per l'Inter il primo round col Porto vale metà qualificazione - Sportmediaset Sport Mediaset

Match di andata degli ottavi tra squadre in forma, seconde nei rispettivi campionati. Compagini allenate peraltro da tecnici con un passato nel segno della stessa maglia, quella della Lazio. Calcio d' ...L'ex presidente nerazzurro sulla sfida contro il Porto: "Eliminarli non suonerebbe come un'impresa, invece lo sarebbe" ...