Inside Out 2: nuovi aggiornamenti sul sequel del film Pixar (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arrivano nuovi aggiornamenti sull'atteso Inside Out 2, seguito del gioiellino Pixar del 2015 in arrivo nell'estate del 2024. Inside Out è stato uno dei film più redditizi e apprezzati della Pixar. I fan sono ovviamente in attesa del sequel, che arriverà nelle sale nell'estate del 2024, e a fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato Pete Docter, regista del primo film e attuale Chief Content Officer della Pixar. "L'idea di questa nuova storia, avuta da Kelsey Mann, è sicuramente più personale e universale, c'è molto amore al suo interno. Ci saranno nuove tipologie di emozioni che saranno introdotte ed è tutto collegato tra loro" ha spiegato. Pixar su Disney+: 20 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Arrivanosull'attesoOut 2, seguito del gioiellinodel 2015 in arrivo nell'estate del 2024.Out è stato uno deipiù redditizi e apprezzati della. I fan sono ovviamente in attesa del, che arriverà nelle sale nell'estate del 2024, e a fornireci ha pensato Pete Docter, regista del primoe attuale Chief Content Officer della. "L'idea di questa nuova storia, avuta da Kelsey Mann, è sicuramente più personale e universale, c'è molto amore al suo interno. Ci saranno nuove tipologie di emozioni che saranno introdotte ed è tutto collegato tra loro" ha spiegato.su Disney+: 20 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoranShasa : @ThisRomanticBoy Mi dispiace molto. Livello rabbia Inside Out? - beccoblu : @giancarlomergon @GassmanGassmann @PUMAANTONELLA sempre carino questo bisogno di etichettare i gruppi. che bello ve… - bennyxx9 : Inside Out il mio Pixar preferito non so se sapete - pvpolare : vorrei fare un viaggio nella mente di questo ragazzo tipo inside out - dinospolline_fp : RT @Francy18s: Ecco i costumi di Carnevale di Emilyano versione Inside out ??????Incredibile come tu riesca ad incarnare perfettamente ogni em… -