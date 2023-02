Vai agli ultimi Twett sull'argomento... askanews_ita : Inondazioni in Brasile, si scava nel fango: decine di dispersi - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Brasile, inondazioni a San Paolo: 46 morti, 45 dispersi e 2.500 sfollati #caraguatatuba #saosebastiao #bertilonga #br… - giovannaworld96 : RT @BreakingItalyNe: BRASILE: Piogge torrenziali e inondazioni nello stato di San Paolo: Sale a 46 morti - glooit : Brasile: alluvione e inondazioni nello Stato di San Paolo, almeno 36 morti leggi su Gloo - MaxBraz1 : RT @MediasetTgcom24: Brasile, inondazioni a San Paolo: 46 morti, 45 dispersi e 2.500 sfollati #caraguatatuba #saosebastiao #bertilonga #br… -

Si stima che più di nove milioni di persone invivano in aree soggette a frane o. Con previsioni di pioggia più intense per i prossimi giorni, alcuni hanno lasciato le loro case ...Si stima che più di nove milioni di persone invivano in aree soggette a frane o. Con previsioni di pioggia più intense per i prossimi giorni, alcuni hanno lasciato le loro case ...

Cronaca Meteo Brasile - Alluvione drammatica nello stato di San Paolo, vittime e feriti, gli ultimi aggiornamenti. Video 3bmeteo

Brasile, inondazioni a San Paolo: 46 morti, 45 dispersi e 2.500 sfollati TGCOM

Inondazioni in Brasile, si scava nel fango: decine di dispersi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Brasile, inondazioni e smottamenti lungo la costa nord di San Paolo: stato di calamità in 6 città RaiNews

Brasile, inondazioni e smottamenti nello stato di San Paolo: almeno 36 morti Repubblica TV

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il Brasile è stato colpito da una forte tempesta che ha portato forti piogge, una quantità d'acqua mai vista prima. 46 le vittime accertate.