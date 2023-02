Innovazione, nuove tecnologie tra opportunità e sfide geopolitiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo sviluppo delle nuove tecnologie sta trasformando il mondo di tutti i giorni, con forti implicazioni anche geopolitiche che vanno comprese per essere governate. Se ne è parlato a un evento ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo sviluppo dellesta trasformando il mondo di tutti i giorni, con forti implicazioni ancheche vanno comprese per essere governate. Se ne è parlato a un evento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infocamere : ?? Le nuove frontiere dell'#innovazione ??? '#IntelligenzaArtificiale questione di responsabilità' @antoniopalmieri… - niko877 : RT @Frontiere_io: È nata ??????????????????: un nuovo polo di consulenza hi-tech per aziende che vogliono accelerare la digitalizzazione attraverso… - startzai : RT @SyngentaItalia: Partendo dall'analisi @nomismaustampa “Nuove sfide per la maiscoltura italiana”, abbiamo avuto modo di confrontarci con… - SyngentaItalia : Partendo dall'analisi @nomismaustampa “Nuove sfide per la maiscoltura italiana”, abbiamo avuto modo di confrontarci… - bicimagazineit : Trillix, foldable e-bike di Moto Parilla, si aggiorna aggiungendo Smart e Comfort, due versioni di prezzo competiti… -