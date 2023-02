Inflazione in rallentamento a +10% a gennaio grazie al calo dei prezzi energetici. Il carrello della spesa rincara ancora del 12% (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A gennaio l’Inflazione ha frenato ancora ma restando di nuovo a doppia cifra: +10% su base annua, dal +11,6 del mese prima. La stima preliminare era +10,1%. L’Istat sottolinea che si è registrato un “netto rallentamento” che “risente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice dei prezzi al consumo, fortemente condizionato dall’inversione di tendenza dei Beni energetici regolamentati (-12% su base annua)”. Ma se le quotazioni dell’energia si sono raffreddate, i prezzi degli altri beni e servizi – in particolare “gli alimentari lavorati, gli altri beni (durevoli e non durevoli) e i servizi dell’abitazione” – continuano a volare. Col risultato che la componente di fondo dell’Inflazione – quella al netto degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al’ha frenatoma restando di nuovo a doppia cifra:su base annua, dal +11,6 del mese prima. La stima preliminare era +10,1%. L’Istat sottolinea che si è registrato un “netto” che “risente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice deial consumo, fortemente condizionato dall’inversione di tendenza dei Beniregolamentati (-12% su base annua)”. Ma se le quotazioni dell’energia si sono raffreddate, idegli altri beni e servizi – in particolare “gli alimentari lavorati, gli altri beni (durevoli e non durevoli) e i servizi dell’abitazione” – continuano a volare. Col risultato che la componente di fondo dell’– quella al netto degli ...

