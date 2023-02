Inflazione in calo, l’Unione consumatori: “Il governo vada avanti sugli aiuti alle famiglie” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ancora buone notizie per l’economia italiana. A gennaio l’Inflazione evidenzia un netto rallentamento, scendendo a +10,0%. Lo comunica l’Istat, limando così la stima prelimare e sottolineando che a gennaio l’Inflazione evidenzia “un netto rallentamento”. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra infatti un aumento dello 0,1% su base mensile e del 10% su base annua, da +11,6% nel mese precedente; la stima preliminare era +10,1%. Inflazione in calo: funziona il tetto del gas “Ottima notizia. Effetto gas sul calo dell’Inflazione. Grazie soprattutto all’inverno più caldo di sempre in molti paesi europei e, in seconda battuta, al tetto al prezzo del gas, sono diminuiti i costi dei beni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ancora buone notizie per l’economia italiana. A gennaio l’evidenzia un netto rntamento, scendendo a +10,0%. Lo comunica l’Istat, limando così la stima prelimare e sottolineando che a gennaio l’evidenzia “un netto rntamento”. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra infatti un aumento dello 0,1% su base mensile e del 10% su base annua, da +11,6% nel mese precedente; la stima preliminare era +10,1%.in: funziona il tetto del gas “Ottima notizia. Effetto gas suldell’. Grazie soprattutto all’inverno più caldo di sempre in molti paesi europei e, in seconda battuta, al tetto al prezzo del gas, sono diminuiti i costi dei beni ...

