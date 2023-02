Incisa Valdarno: rapina in banca con taglierino. Banditi fuggono con 44mila euro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 22 febbraio 2023, nell'agenzia del Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino di Incisa Valdarno (Firenze) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laè avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, 22 febbraio 2023, nell'agenzia del Credito Cooperativo delFiorentino di(Firenze) L'articolo proviene da Firenze Post.

