Incidenti stradali - In Europa aumentano le vittime, ma non rispetto all'era pre-Covid (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Commissione europea ha reso noti i dati continentali relativi alle vittime della strada del 2022, rivelando come il numero di decessi, pari a circa 20.600, sia cresciuto del 3% rispetto all'anno precedente e diminuito di 2 mila rispetto al 2019, anno precedente la pandemia, durante la quale la flessione, dovuta ai lockdown generalizzati, era stata del 17%. Non tutti i Paesi, però, hanno fatto registrare lo stesso andamento: le riduzioni più significative, anche superiori al 30%, sono state registrate infatti in Lituania, Polonia e Danimarca, mentre Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svezia hanno messo in mostra dati stabili o in peggioramento. Strade sicure. La classifica generale dei tassi di mortalità è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al periodo pre-pandemico: i valori migliori sono ...

