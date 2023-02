Incidente all’alba in autostrada: 4 feriti tra cui un ragazzo di 16 anni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dalmine. Incidente stradale mercoledì mattina in A4, nel tratto tra Dalmine e Bergamo. Poco dopo le 5.30 due automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro e 4 persone sono rimaste ferite: un ragazzo di 16 anni, un uomo di 45, altri due uomini di 57 e 60 anni. Sul posto, per prestare i soccorsi, sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. I feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni e alle Cliniche Gavazzeni. La polizia stradale di Seriate, competente nel tratto di autostrada, si è occupata dei rilievi. L’Incidente ha causato rallentamenti nel traffico. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dalmine.stradale mercoledì mattina in A4, nel tratto tra Dalmine e Bergamo. Poco dopo le 5.30 due automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro e 4 persone sono rimaste ferite: undi 16, un uomo di 45, altri due uomini di 57 e 60. Sul posto, per prestare i soccorsi, sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Isono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giove alle Cliniche Gavazzeni. La polizia stradale di Seriate, competente nel tratto di, si è occupata dei rilievi. L’ha causato rallentamenti nel traffico.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiTv : Grave incidente all’alba sulla via Romana con tre feriti gravi - infoitinterno : Incidente a Gaelata (Forlì), muore all’alba a 21 anni - solops : Giovane muore all’alba in un incidente a Tortona - quotidianopiem : Giovane muore all’alba in un incidente a Tortona - Barbara11R : RT @cronaca_di_ieri: 17/02/23 ENDINE GAIANO (BG) - Angelo Zenoni morto intrappolato nel tir: forse un colpo di sonno. L'incidente all'alb… -