Inchiesta stipendi Juventus, Dybala interrogato: dubbi su un accordo da 3 milioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attaccante della Roma è stato sentito dalla Finanza di Torino: interrogatorio secretato. Il 27 marzo si decide sul rinvio a giudizio di Agnelli e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'attaccante della Roma è stato sentito dalla Finanza di Torino:rio secretato. Il 27 marzo si decide sul rinvio a giudizio di Agnelli e ...

