Inchiesta Prisma | Dybala interrogato dalla Gdf | cosa rischia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo, secondo quanto riportato da “La Repubblica”, è statoGuardia di Finanza di Torino e, in base alla ricostruzione del quotidiano, potrebbe subìre una squalifica non inferiore a un mese, in conseguenza degli sviluppi sulla manovra stipendi legata all'. È quanto stabilisce l'articolo 31 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, che esamina il caso di pattuizione o pagamento illecito degli stipendi che la Procura dovrebbe dimostrare per chiedere sanzioni anche nei confronti dei giocatori: «I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunquestessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese». Infatti, racconta il ...