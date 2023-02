Inchiesta Juventus, La Repubblica: “Dybala interrogato, ora rischia un mese di squalifica” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’edizione odierna di La Repubblica riporta le ultime novità per quanto riguarda l’Inchiesta Prisma che ruota intorno ai conti della Juventus. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce il quotidiano romano, la Guardia di Finanza di Torino è arrivata a Roma per interrogare Paulo Dybala, all’epoca calciatore bianconero, come persona informata sui fatti. L’interrogatorio è durato più di un’ora ed è ruotato sui 3 milioni che sarebbero stati pagati alla Joya dal club piemontese, ma senza specificare a che titolo e se davvero il denaro è arrivato nelle casse dell’argentino. La cifra sarebbe stata richiesta dagli avvocati del giocatore a maggio dopo lo stop al rinnovo, mentre a settembre era arrivata una proposta di risarcimento per responsabilità precontrattuale da 3 milioni. La cifra ha insospettito gli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’edizione odierna di Lariporta le ultime novità per quanto riguarda l’Prisma che ruota intorno ai conti della. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce il quotidiano romano, la Guardia di Finanza di Torino è arrivata a Roma per interrogare Paulo, all’epoca calciatore bianconero, come persona informata sui fatti. L’rio è durato più di un’ora ed è ruotato sui 3 milioni che sarebbero stati pagati alla Joya dal club piemontese, ma senza specificare a che titolo e se davvero il denaro è arrivato nelle casse dell’argentino. La cifra sarebbe stata richiesta dagli avvocati del giocatore a maggio dopo lo stop al rinnovo, mentre a settembre era arrivata una proposta di risarcimento per responsabilità precontrattuale da 3 milioni. La cifra ha insospettito gli ...

