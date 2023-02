Inchiesta Juve | Paulo Dybala sentito per oltre un’ora e mezza dalla Guardia di finanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’indagine è chiusa e l’udienza preliminare e l’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 27 marzo. Ma, tra i primi a essere convocato dai magistrati di Torino che indagavano sulle plusvalenze dellantus, è statoperdai militari delladia Roma dove ora veste la maglia giallorossa. Si tratterebbe di atti integrativi. Gli investigatori avevano bisogno di ulteriori chiarimenti, in particolare sulla cosiddetta manovra stipendi bis, in cui, secondo l’accusa, la società dell’allora presidente Andrea Agnelli si era messa d’accordo con i giocatori per posticipare alcuni pagamenti del campionato 2020/2021 su quello successivo. Accordi che sarebbero stati fatti ...