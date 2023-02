Incendio nel resort italiano in Kenya, turisti in fuga dal Barracuda. La Farnesina in contatto con Nairobi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un devastante Incendio si è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge del Kenya frequentate dai turisti italiani. In particolare è stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda , con i ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un devastantesi è sviluppato a Watamu, lungo una delle spiagge delfrequentate daiitaliani. In particolare è stato colpito dalle fiamme il, con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Il #13febbraio 1983 l‘#incendio nel cinema Statuto, sono passati 40 anni da quel terribile pomeriggio, morirono 64… - CrisisEureos : RT @elisamariastel1: ?? È salito a 7 il bilancio delle vittime di un incendio in un edificio nel centro di Mosca - altre 11 persone sono ri… - ilmessaggeroit : Kenya, incendio nel resort italiano Barracuda: panico in spiaggia e turisti in fuga - leggoit : #incendio nel #resort italiano in #kenya, paura per i turisti sulla spiaggia di Watamu - QLexPipiens : RT @elisamariastel1: ?? È salito a 7 il bilancio delle vittime di un incendio in un edificio nel centro di Mosca - altre 11 persone sono ri… -