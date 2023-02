Incendio nel resort in Kenia: ferite due turiste italiane. Salvi gli altri connazionali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paura nel rogo di un villaggio turistico italiano in Kenia. Due turiste, naturalmente italiane, sono state ricoverate al District Hospital di Malindi, in seguito al devastante Incendio avvenuto questa mattina, 22 febbraio 2023, nella località turistica costiera di Watamu, dove soggiornano attualmente migliaia di italiani. Le due tirste non sono in pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paura nel rogo di un villaggio turistico italiano in. Due, naturalmente, sono state ricoverate al District Hospital di Malindi, in seguito al devastanteavvenuto questa mattina, 22 febbraio 2023, nella località turistica costiera di Watamu, dove soggiornano attualmente migliaia di italiani. Le due tirste non sono in pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post.

