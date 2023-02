Incendio a Bregnano | scoppia una bombola di GPL e il capannone prende fuoco

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)oggi, nella provincia di Como quest’oggi grave incidente quelloto in via San Francesco alle ore 13.I vigili deldei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno hanno impiegato diverse ore per domande le fiamme scatenatesi in uncon un’auto e la tettoia completamente distrutta. L’si è anche alimentato con ... TAG24.

, all'esterno di un capannone. Per cause ancora da chiarire, una tettoia ha preso fuoco. Il rogo ha coinvolto anche una vettura in sosta. Segnalata anche l'esplosione di una bombola ...scoppiato oggi ain via San Francesco. Le fiamme hanno fatto esplodere una bombola di Gpl e distrutto un'auto. E' successo poco prima delle 13, sul posto i Vigili del Fuoco di ...

I vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno sono intervenuti oggi alle 13 a Bregnano via San Francesco per un incendio che ha interessato una vettura e una tettoia con scoppio ...BREGNANO – Sono stati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano Gentile e Saronno a domare l’incendio scoppiato oggi mercoledì 22 febbraio alle 13 circa via San Francesco A ...