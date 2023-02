In Senato un minuto silenzio per Attanasio, La Russa: eroe (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il 22 febbraio 2021 vicino a Goma, in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio delle Nazioni Unite, vennero barbaramente assassinati l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Il 22 febbraio 2021 vicino a Goma, in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio delle Nazioni Unite, vennero barbaramente assassinati l'ambasciatore Luca, il carabiniere scelto Vittorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Vi invito a prendervi un minuto per ascoltare questo discorso, pronunciato ieri in Commissione al Senato. Dopo aver… - Affaritaliani : Anniversario morte Attanasio e Iacovacci, un minuto di silenzio in Aula al Senato - ilSaronno : In Senato un minuto di silenzio per l’ambasciatore Attanaio. Le parole di La Russa - MamolkcsMamol : RT @RaphaelRaduzzi: Ultima cosa: la scusa di Eurostat e la diatriba tra crediti pagabili e non-pagabili. La scorsa settimana c’è stata un’a… - RaphaelRaduzzi : Ultima cosa: la scusa di Eurostat e la diatriba tra crediti pagabili e non-pagabili. La scorsa settimana c’è stata… -