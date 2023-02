In diretta dalla Milano Fashion Week. (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I luminosi grattacieli di Citylife, emblema della nuova Milano, fanno da sfondo alla sfilata Alberta Ferretti autunno inverno 2023 2024 tanto da consacrare lo skyline meneghino persino su Instagram con un video prima dello show. In realtà, la location del défilé è una sorta di dark room colma di velluto e chiffon. Piena di mistero, come gli abiti. Così, in un mood intimo e crepuscolare le silhouette si muovono leggere. In una femminilità che sembra annullare il concetto di spazio/tempo. «I miei abiti sono pensati per diventare oggetti di affezione, strumenti di espressione, estensioni di personalità», spiega in backstage la stilista. Leggi su amica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I luminosi grattacieli di Citylife, emblema della nuova, fanno da sfondo alla sfilata Alberta Ferretti autunno inverno 2023 2024 tanto da consacrare lo skyline meneghino persino su Instagram con un video prima dello show. In realtà, la location del défilé è una sorta di dark room colma di velluto e chiffon. Piena di mistero, come gli abiti. Così, in un mood intimo e crepuscolare le silhouette si muovono leggere. In una femminilità che sembra annullare il concetto di spazio/tempo. «I miei abiti sono pensati per diventare oggetti di affezione, strumenti di espressione, estensioni di personalità», spiega in backstage la stilista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyMFA : Presentazione del bando per le Borse di Studio in ricordo dell’Ambasciatore Luca Attanasio, promosse dalla Fondazio… - GiuseppeConteIT : Dichiarazioni alla stampa in diretta dalla sede del @Mov5Stelle: - _Nico_Piro_ : #20febbraio va in onda una puntata imperdibile di @Presa_Diretta @IaconaRiccardo “Costruttori di Pace” conflitti f… - mikedells : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la nostra @c_appendino in dichiarazione di voto finale sul Decreto sulla trasparenza dei prezzi de… - solemaresolemar : #oriele #ragazzedelvan #Oriana #FuoriAntonella solo a me la diretta da pensare a un quartetto di sfigate? Capitanate dalla fata nera ???? -