"In cura anche la sorella, si suicidò". L'ombra delle altre vittime sullo psichiatra (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si fa ancora più oscura la vicenda che vede come protagonista lo psichiatra di 72 anni condannato per violenze commesse su una paziente. Gli inquirenti temono che ci siano altre vittime Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si fa ancora più osla vicenda che vede come protagonista lodi 72 anni condannato per violenze commesse su una paziente. Gli inquirenti temono che ci siano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : La cura quotidiana del sito archeologico comprende grandi e piccoli interventi, e passa anche per il restauro delle… - Man115tn1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2023 Sono stati portati al rifugio ieri sera, due cagnolini molto magri e tanto spaventati. Non hanno microc… - brasato68 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2023 Sono stati portati al rifugio ieri sera, due cagnolini molto magri e tanto spaventati. Non hanno microc… - CalcioPillole : L'Editoriale - Un Napoli in versione europea domina anche con l'Eintracht A cura di @AlbolinoGennaro - Mimagaan : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 21.02.2023 Sono stati portati al rifugio ieri sera, due cagnolini molto magri e tanto spaventati. Non hanno microc… -