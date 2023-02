In arrivo la versione Realme GT Neo 5 Lite, ecco i dettagli degli ultimi leak (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come ben sappiamo, Realme ha introdotto in Cina all’inizio di questo mese il GT Neo 5 con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm e con la ricarica più veloce al mondo per uno smartphone. I recenti rapporti giunti proprio dal paese asiatico suggeriscono che il produttore si sarebbe messo a lavoro già su un’altra versione, che probabilmente si chiamerà GT Neo 5 SE o GT Neo 5 Lite, e che disporrà di specifiche leggermente differenti. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Secondo il noto leakster cinese Digital Chat Station, il Realme GT Neo 5 SE o GT Neo 5 Lite includerà il SoC Qualcomm SM7475 che ancora non è stato annunciato, e che si vocifera sia uno Snapdragon 7 Gen. 2. Per permettere una significativa riduzione del prezzo, il dispositivo non dovrebbe ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Come ben sappiamo,ha introdotto in Cina all’inizio di questo mese il GT Neo 5 con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm e con la ricarica più veloce al mondo per uno smartphone. I recenti rapporti giunti proprio dal paese asiatico suggeriscono che il produttore si sarebbe messo a lavoro già su un’altra, che probabilmente si chiamerà GT Neo 5 SE o GT Neo 5, e che disporrà di specifiche leggermente differenti. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Secondo il notoster cinese Digital Chat Station, ilGT Neo 5 SE o GT Neo 5includerà il SoC Qualcomm SM7475 che ancora non è stato annunciato, e che si vocifera sia uno Snapdragon 7 Gen. 2. Per permettere una significativa riduzione del prezzo, il dispositivo non dovrebbe ...

