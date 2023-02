In arrivo la riforma degli incentivi (anche per il tech). L’annuncio di Urso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La cybersicurezza è per l’Italia una necessità ma anche una grande opportunità alla luce del forte ritmo di crescita del mercato (è stimato che nel periodo 2021-2026 ci saranno investimenti per mille miliardi a livello globale). Lo ha dichiarato Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, in un messaggio inviato in occasione dell’evento “Il Cantiere della cybersicurezza: sviluppo tecnologico ed autonomia strategica nazionale”, promosso dall’Università Luiss Guido Carli e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. “Per difendere al meglio gli interessi, gli asset e i valori nazionali” serve un “cambiamento di paradigma intervenendo in termini sia di resilienza sia di capacità del tessuto industriale di produrre tecnologie chiave per la libertà economica e politica del nostro Paese”, ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La cybersicurezza è per l’Italia una necessità mauna grande opportunità alla luce del forte ritmo di crescita del mercato (è stimato che nel periodo 2021-2026 ci saranno investimenti per mille miliardi a livello globale). Lo ha dichiarato Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, in un messaggio inviato in occasione dell’evento “Il Cantiere della cybersicurezza: sviluppo tecnologico ed autonomia strategica nazionale”, promosso dall’Università Luiss Guido Carli e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. “Per difendere al meglio gli interessi, gli asset e i valori nazionali” serve un “cambiamento di paradigma intervenendo in termini sia di resilienza sia di capacità del tessuto industriale di produrre tecnologie chiave per la libertà economica e politica del nostro Paese”, ha ...

