In 30 contro una 11enne: aggredita dal branco per dei messaggi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi: una 11enne è stata malmenata da un branco di 30 coetanee per aver scritto all'ex fidanzatino di una di queste. Il video è stato poi caricato sui social

