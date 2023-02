Impresa Napoli: vince 2-0 a Francoforte (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Impresa del Napoli che viola Francoforte e batte l'Eintracht 2-0 in trasferta nell'andata degli ottavi di Champions League. Partono forte i padroni di casa che costringono il Napoli sulla difensiva. La squadra di Spalletti lascia sfogare gli avversari e poi pian piano riguadagna campo mettendo spesso in moto in verticale Osimhen e Lozano. Proprio al 40' da una palla per Lozano nasce la rete del vantaggio con il messicano che serve a centro area Osimhen che deve solo spingere in rete. In precedenza, al 34', Osimhen si era guadagnato un rigore (sbagliato da Kvaratskhelia) dopo un palo colpito da Lozano. Un minuto dopo il vantaggio sempre Osimhen era andato a segno per la seconda volta ma la rete è stata annullata per fuorigioco.Nella ripresa attacca solo il Napoli, Kvaratskhelia si divora la rete del ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 febbraio 2023)delche violae batte l'Eintracht 2-0 in trasferta nell'andata degli ottavi di Champions League. Partono forte i padroni di casa che costringono ilsulla difensiva. La squadra di Spalletti lascia sfogare gli avversari e poi pian piano riguadagna campo mettendo spesso in moto in verticale Osimhen e Lozano. Proprio al 40' da una palla per Lozano nasce la rete del vantaggio con il messicano che serve a centro area Osimhen che deve solo spingere in rete. In precedenza, al 34', Osimhen si era guadagnato un rigore (sbagliato da Kvaratskhelia) dopo un palo colpito da Lozano. Un minuto dopo il vantaggio sempre Osimhen era andato a segno per la seconda volta ma la rete è stata annullata per fuorigioco.Nella ripresa attacca solo il, Kvaratskhelia si divora la rete del ...

