Imprenditore ucciso a coltellate in casa a Pesaro: il sospetto omicida fermato in Romania dopo una fuga di quasi 48 ore (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Michael Alessandrini, il trentenne sospettato dell’omicidio dell’Imprenditore edile Pierpaolo Panzieri, che si è consumato lunedì a Pesaro, è stato fermato in Romania dopo una fuga durata meno di 48 ore. Il giovane, amico della vittima, è stato bloccato durante un normale controllo stradale della polizia locale che ora sta attendendo il mandato di cattura europeo in arrivo dall’Italia per formalizzare il provvedimento cautelare. Alessandrini è il figlio del titolare di una nota struttura alberghiera pesarese. Il delitto è avvenuto nell’abitazione di Panzieri, che aveva 27 anni, in via Gavelli, nel quartiere del Conservatorio Rossini cioè nel centro della città marchigiana: la vittima è stata colpita con 13 coltellate, anche alla schiena, mentre tentava di difendersi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Michael Alessandrini, il trentenne sospettato dell’omicidio dell’edile Pierpaolo Panzieri, che si è consumato lunedì a, è statoinunadurata meno di 48 ore. Il giovane, amico della vittima, è stato bloccato durante un normale controllo stradale della polizia locale che ora sta attendendo il mandato di cattura europeo in arrivo dall’Italia per formalizzare il provvedimento cautelare. Alessandrini è il figlio del titolare di una nota struttura alberghiera pesarese. Il delitto è avvenuto nell’abitazione di Panzieri, che aveva 27 anni, in via Gavelli, nel quartiere del Conservatorio Rossini cioè nel centro della città marchigiana: la vittima è stata colpita con 13, anche alla schiena, mentre tentava di difendersi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : La notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’imprenditore veneto Angelo Zen, rimasto ucciso nel terremoto… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri.… - Agenzia_Ansa : E' stato fermato in Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panz… - franklinmolica : RT @rtl1025: ?? È stato fermato in #Romania il 30enne sospettato di aver ucciso a #Pesaro l'imprenditore edile 27enne #PierpaoloPanzieri. L'… - serenel14278447 : 'FERMATO IL PRESUNTO ASSASSINO DELL'IMPRENDITORE UCCISO A PESARO ? Abbonati Accedi' -