“Impossibile sconfiggere una potenza nucleare”. Le parole di Ryabkov (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov commentando la decisione di Mosca di sospendere l’adesione al trattato nucleare New Start. Secondo Ryabkov, citato dall’agenzia Ria Novosti, è “Impossibile sconfiggere una potenza nucleare”, e ciò spiega “l’inammissibilità di una guerra nucleare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergheicommentando la decisione di Mosca di sospendere l’adesione al trattatoNew Start. Secondo, citato dall’agenzia Ria Novosti, è “una”, e ciò spiega “l’inammissibilità di una guerra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

