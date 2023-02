Importante scoperta contro il cancro: alle estremità dei cromosomi ci sono 'molecole anti - età' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le strutture che si trovano all'estremità dei cromosomi, i telomeri, producono due proteine chiave per i tumori e l'invecchiamento: a scoprire questa nuova Importante caratteristica dei telomeri è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le strutture che si trovano all'dei, i telomeri, producono due proteine chiave per i tumori e l'invecchiamento: a scoprire questa nuovacaratteristica dei telomeri è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - lucia_marziali : RT @gabryleeloo: “Ogni nuova teoria viene prima attaccata come assurda; in seguito viene riconosciuta come vera, ma ovvia e insignificante;… - gabryleeloo : “Ogni nuova teoria viene prima attaccata come assurda; in seguito viene riconosciuta come vera, ma ovvia e insignif… - PrimaPaginaNews : RT @dirienzobusinco: Salute: all' Accademia Lancisiana focus internazionale sulle malattie respiratorie con un'importante scoperta https://… - AGE_CIAGA : Comunque la destra ossessionata dalla sessualità di #fedez comes se fosse la cosa più importante del mondo la dice… -