Impianti rifiuti e Samte | l’Ato mette i suoi paletti | “Prima messa in sicurezza e verifiche contabili”

"Se non la si rimette in sicurezza, non la prenderò mai in carico". E' stato perentorio il Presidente dell'Ato – Ente d'Ambito rifiuti, Pasquale Iacovella, circa la possibile presa in carico della discarica di contrada Nocecchia nel territorio di Sant'Arcangelo Trimonte. Iacovella, intervenuto nel corso dell'Assemblea dell'Ente tenutasi presso la sede di via Torretta con la partecipazione dei Sindaci delegati, in presenza e in collegamento via Skype, ha voluto chiarire la posizione assunta dal Consiglio Provinciale lo scorso 15 febbraio che all'unanimità ha trasferito tutta l'Impiantistica e la società provinciale Samte all'Ato – Ente d'Ambito nell'ottica di dare attuazione alla Legge regionale del 2016 che disciplina il ciclo gestionale dei rifiuti.

