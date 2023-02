Impallomeni: «Porto squadra molto forte. Si decide tutto in Portogallo» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter dovrà giocare questa sera l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Simone Inzaghi e Sergio Conceicao si ritroveranno da avversari, Stefano Impallomeni ha parlato così del match su TMW Radio. DURA – Inter e Porto si scontreranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stefano Impallomeni ha commentato così su TMW Radio la partita: «Il Porto è una squadra molto forte, esperta perciò credo sia una partitaccia per l’Inter. L’Inter è più forte, ma sarà dura e lo sa Inzaghi. Il Milan ha vinto con il Tottenham, il Napoli ha superato l’Eintracht, manca il terzo acuto dei nerazzurri. I Portoghesi sono concreti, per me si decide tutto in ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’Inter dovrà giocare questa sera l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. Simone Inzaghi e Sergio Conceicao si ritroveranno da avversari, Stefanoha parlato così del match su TMW Radio. DURA – Inter esi scontreranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stefanoha commentato così su TMW Radio la partita: «Ilè una, esperta perciò credo sia una partitaccia per l’Inter. L’Inter è più, ma sarà dura e lo sa Inzaghi. Il Milan ha vinto con il Tottenham, il Napoli ha superato l’Eintracht, manca il terzo acuto dei nerazzurri. Ighesi sono concreti, per me siin ...

