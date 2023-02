Immobili impresa: i capannoni sono l’asset più interessante, delivery e negozi di prossimità sono certezze (Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO – Dopo un 2022 in cui il mercato degli Immobili per l’impresa ha mostrato un andamento migliore rispetto a quanto si pensasse, i dati previsionali sono oggi più difficili da stimare. Le prospettive economiche per il Paese sono di una crescita più contenuta rispetto al 2022: i rincari energetici e delle materie prime faranno ancora sentire i propri effetti nel 2023 e questo potrebbe incidere sul mercato Immobiliare, a questo si aggiunge l’aumento dei tassi di interesse che condiziona su chi deve finanziare le operazioni. “I capannoni sono l’asset su cui in questo momento si stanno concentrando gli interessi degli operatori del settore – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) MILANO – Dopo un 2022 in cui il mercato degliper l’ha mostrato un andamento migliore rispetto a quanto si pensasse, i dati previsionalioggi più difficili da stimare. Le prospettive economiche per il Paesedi una crescita più contenuta rispetto al 2022: i rincari energetici e delle materie prime faranno ancora sentire i propri effetti nel 2023 e questo potrebbe incidere sul mercatoare, a questo si aggiunge l’aumento dei tassi di interesse che condiziona su chi deve finanziare le operazioni. “Isu cui in questo momento si stanno concentrando gli interessi degli operatori del settore – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo ...

