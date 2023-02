Immigrazione | Piantedosi “Bisogna sapersi occupare di chi arriva”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Molto spesso ci fermiamo in superficie sulla valutazione dei fenomeni, come nel caso dei minori stranieri non accompagnati scomparsi: abbiamo un quadro normativo complicato e nel dramma registriamo anche il fenomeno della scomparsa. Non basta emozionarsi quando le persone si mettono su una nave maoccuparsene pure quandono,saperlo fare”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Interni Matteoa margine della conferenza stampa per la presentazione della relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse al Viminale. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).