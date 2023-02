Immigrazione, giro di vite di Biden: per due anni niente richieste di asilo. E la sinistra piange (Di mercoledì 22 febbraio 2023) giro di vite dell’amministrazione Biden sui migranti. Il presidente Usa propone una misura che non permetterà di chiedere asilo a chi entra negli Stati Uniti attraversando il confine irregolarmente. Il provvedimento intende sospendere temporaneamente, per due anni dal prossimo maggio, la legge sull’Immigrazione americana. Che prevede che si possa chiedere asilo a prescindere dal modo in cui si è entrati nel Paese. Migranti, la svolta di Biden: basta richieste di asilo In questo modo l’amministrazione Biden, pressata dalle accuse e gli attacchi dei repubblicani che la considerano troppo debole, spera di poter facilitare i rimpatri immediati dei migranti. Che, una volta entrati, chiedono la protezione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023)didell’amministrazionesui migranti. Il presidente Usa propone una misura che non permetterà di chiederea chi entra negli Stati Uniti attraversando il confine irregolarmente. Il provvedimento intende sospendere temporaneamente, per duedal prossimo maggio, la legge sull’americana. Che prevede che si possa chiederea prescindere dal modo in cui si è entrati nel Paese. Migranti, la svolta di: bastadiIn questo modo l’amministrazione, pressata dalle accuse e gli attacchi dei repubblicani che la considerano troppo debole, spera di poter facilitare i rimpatri immediati dei migranti. Che, una volta entrati, chiedono la protezione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Immigrazione, giro di vite di Biden: per due anni niente richieste di asilo. E la sinistra piange… - Sarret734520051 : @maurobiani Io auspico un bel giro in certe periferie per vedere come sono state ridotte dall'immigrazione selvaggi… - Scognamillo12 : RT @PresidioItalico: Basta Alibi, la Meloni che ha DIFESA, INTERNI, GIUSTIZIA, e con il gov(lega) infrastrutture non puo' fare con l'immigr… - Alexia70__ : RT @PresidioItalico: Basta Alibi, la Meloni che ha DIFESA, INTERNI, GIUSTIZIA, e con il gov(lega) infrastrutture non puo' fare con l'immigr… - PresidioItalico : Basta Alibi, la Meloni che ha DIFESA, INTERNI, GIUSTIZIA, e con il gov(lega) infrastrutture non puo' fare con l'imm… -