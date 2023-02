Imma Battaglia: ”La Russa imbarazzante, Meloni se ne liberi” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”La Russa è un personaggio imbarazzante. Mi appello alla Meloni che è una donna in gamba e delle istituzioni: ‘Liberatene, come ti imbarazza Berlusconi ti deve imbarazzare anche La Russa”’. Imma Battaglia, da sempre in prima fila a difesa della comunità Lgbtq+, non usa mezze misure e con l’Adnkronos si scaglia contro il presidente del Senato Ignazio La Russa per le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Belve’ sul dispiacere che proverebbe se suo figlio gli dicesse che è gay. ”Le affermazioni di La Russa mi hanno lasciato un senso di amarezza aggravata dal suo ruolo istituzionale – sottolinea – Essere governati da persone che non hanno neanche l’intelligenza e la sensibilità di cambiare registro anche ipocritamente è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Laè un personaggio. Mi appello allache è una donna in gamba e delle istituzioni: ‘Liberatene, come ti imbarazza Berlusconi ti deve imbarazzare anche La”’., da sempre in prima fila a difesa della comunità Lgbtq+, non usa mezze misure e con l’Adnkronos si scaglia contro il presidente del Senato Ignazio Laper le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione ‘Belve’ sul dispiacere che proverebbe se suo figlio gli dicesse che è gay. ”Le affermazioni di Lami hanno lasciato un senso di amarezza aggravata dal suo ruolo istituzionale – sottolinea – Essere governati da persone che non hanno neanche l’intelligenza e la sensibilità di cambiare registro anche ipocritamente è ...

